Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від перемоги над Португалією (2:1) та дострокового виходу на Євро-2020.

"Дуже багато емоцій. Я щасливий! Хочу подякувати Києву та всій Україні за сьогоднішню підтримку. Стадіон дав імпульс на останні хвилини, коли ми залишилися в меншості. Я побачив справжніх левів, пишаюся своїми футболістами! За 3 роки вони закохалися в нашу ідею. Я просто щасливий і вдячний їм за такий футбол і таку самовіддачу.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Хочу подякувати португальцям за висококласний футбол. Думаю, глядачам було приємно дивитися цей матч. Ми грали на рівних з такою командою – це вдвічі приємніше.

І головне – я свою обіцянку дотримав!

Обіграли чемпіонів Європи і тепер самі замахнемося на чемпіонство? Думаю, що ця планка дуже висока, до цього треба йти поступово.

Ми грали вдома й перший тайм провели взагалі розкішно. Нарешті команда забила зі стандарту. По-моєму, це перший такий гол. Тобто наші безсонні ночі та наша праця не пройшла даремно, нарешті це дало результат.

Заміни? Ми дивилися вже по ходу зустрічі. Скільки міг витримати Миколенко – стільки ми тримали його на полі. Ярмоленко залишався в грі, щоб хоч якось відтягнути атаки португальців.

У збірній Португалії стільки висококласних футболістів, що будь-який стартовий склад мене б не здивував. Хіба, якби Кріштіану Роналду не вийшов з перших хвилин. У них зараз прекрасне покоління молодих футболістів, яке прогресуватиме поряд з Кріштіану.

Оригінальне святкування після гри? Звичайно, це експромт. Завжди разом з вболівальниками щось подібне організовуємо. Хотіли подякувати вболівальникам, які нас розкішно підтримали.

У роздягальні все чудово. Всі футболісти щасливі, радісні! Зараз ми всі разом поїдемо десь повечеряємо. Дозволю їм розслабитися. А вже з завтрашнього дня кожен візьметься до клубних справ.

На що здатна Україна на Євро-2020? Зараз про це ще рано говорити. Треба дочекатися жеребкування, дізнатися суперників. Подивимося на молодих футболістів, які підростають. По гарячих слідах можна говорити тільки про кваліфікацію. Завдання на чемпіонат Європи будемо ставити вже тоді, коли розпочнемо підготовку, коли дізнаємося суперників, коли будемо знати, в якому стані туди поїдемо", – сказав Шевченко на післяматчевій прес-конференції.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця