Екс-керманич Шальке Тедеско очолив Спартак

Московський Спартак визначився із заміною Олегу Кононову на посаді головного тренера. Новим керманичем "червоно-білих" став Доменіко Тедеско.

34-річний німець підписав контракт із москвичами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тедеско підписав зі Спартаком угоду до кінця сезону 2020/21. Фінансові деталі контракту наразі невідомі. Російська преса припускає, що фахівець зароблятиме 1,5 млн євро за сезон. Спартак став третім клубом у тренерській кар'єрі Тедеско. Наразі найтитулованіший клуб Росії посідає лише 12-те місце в РФПЛ.

Раніше Доменіко Тедеско тренував Ерцгебірге та Шальке, в якому виступав українець Євген Коноплянка. Із гельзенкірхенцями він фінішував 2-м у Бундеслізі в дебютний сезон, але провалив кампанію 2018/19 і був звільнений у березні.

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