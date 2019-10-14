Кубок України: УАФ назвала несподіваного кандидата на проведення фінального матчу

Іспанія — 19:00 1860
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Лунін "змусив" Роналдо пояснити президенту Реала ігнор тренера – українець знову на перших шпальтах іспанських ЗМІ
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Тріумф і падіння українських збірних, веселий відбір на Євро та скандали УАФ: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 17:17 2518
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Легенди Португалії: "чорна пантера", Роналду та партнер Шеви – топ-10 гравців в історії майбутнього суперника УкраїниСвіт — 16:05 1888
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Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик РоналдуЄвро-2020 — 13:13 7126
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Україна – Португалія: Шевченко оголосив заявку на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 10:50 21026