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Кубок України: УАФ назвала несподіваного кандидата на проведення фінального матчу

17:31 1178 Читать на русском
Кубок України: УАФ назвала несподіваного кандидата на проведення фінального матчу
Тайсон з трофеєм турніру / Фото ФК Шахтар

Відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

УАФ налаштований розширювати геграфію проведення топ-матчів в Україні. Ключовий поєдинок Кубка України сезону 2019/20 може відбутися у Тернополі, повідомляє офіційний сайт організації.

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Арена Тернопільського міського стадіону, як місце для проведення фільного матчу турніру – вже погоджений на місцевому рівні. Члени виконкому попередньо підтримали кандидатуру Тернополя.

Нагадаємо, фінали чотирьох попередніх турнірів пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

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Теги
Тернопільский міський стадіон Кубок України футбольні стадіони
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