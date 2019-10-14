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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

14 жовтня 23:15 20631 Читать на русском
Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Україна – Португалія – відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019

Збірна України перемогла Португалію у 8-му турі відбору до Євро-2020 та оформила вихід у фінальну частину з першого місця. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Португалія на "Футбол 24".

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Португалія на "Футбол 24", стартував о 21:45. У першій зустрічі збірні розійшлися миром 0:0. Загалом же в історії протистояння команди по одному разу перемагали та грали внічию, а єдина попередня дуель в Києві завершилася перемогою "синьо-жовтих" 2:1. Фактично це був бій за перше місце у групі B відбору Євро-2020. Гру транслювали канали "Україна" та "Футбол 1".

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

У цьому матчі збірну України для дострокового виходу на Євро-2020 влаштовувала навіть нічия, а у випадку поразки доля путівки на чемпіонат Європи вирішувалась би 17 листопада – тоді підопічні Шевченка зіграють у Белграді проти Сербії.

Вже на 6-й хвилині Україна відкрила рахунок. Роман Яремчук добив м'яч у ворота після удару Кривцова та сейву Патрісіу.

Україна – Португалія: відео гола Яремчука

На 27-й хвилині рахунок подвоїв Андрій Ярмоленко, який відправив м'яч у ворота після класної передачі Миколенка.

Відео гола Ярмоленка:

На 71-й хвилині Ентоні Тейлор призначив пенальті за гру рукою Степаненка в штрафному майданчику та показав хавбеку Шахтаря червону картку. Роналду виконав вирок бездоганно.

Відео гола Роналду:

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Теги
Україна - Португалія Україна Україна Євро-2020 Португалія Португалія Відеоновини Головне
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