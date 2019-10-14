Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна України перемогла Португалію у 8-му турі відбору до Євро-2020 та оформила вихід у фінальну частину з першого місця. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Португалія на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Португалія на "Футбол 24", стартував о 21:45. У першій зустрічі збірні розійшлися миром 0:0. Загалом же в історії протистояння команди по одному разу перемагали та грали внічию, а єдина попередня дуель в Києві завершилася перемогою "синьо-жовтих" 2:1. Фактично це був бій за перше місце у групі B відбору Євро-2020. Гру транслювали канали "Україна" та "Футбол 1".

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

У цьому матчі збірну України для дострокового виходу на Євро-2020 влаштовувала навіть нічия, а у випадку поразки доля путівки на чемпіонат Європи вирішувалась би 17 листопада – тоді підопічні Шевченка зіграють у Белграді проти Сербії.

Вже на 6-й хвилині Україна відкрила рахунок. Роман Яремчук добив м'яч у ворота після удару Кривцова та сейву Патрісіу.

Україна – Португалія: відео гола Яремчука

На 27-й хвилині рахунок подвоїв Андрій Ярмоленко, який відправив м'яч у ворота після класної передачі Миколенка.

Відео гола Ярмоленка: