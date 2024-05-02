Ральф Рангнік відмовився від 30 млн євро, які міг заробити в Баварії за три роки.

Представники Австрійського футбольного союзу (ÖFB) і гравці збірної Австрії обсипали головного тренера національної команди Ральфа Рангніка любов'ю і прохали його залишитися на чолі збірної. Як інформує Kicker, це відбувалося кожен з останніх днів відтоді як стало відомо про бажання керівництва Баварії домовитися з 65-річним фахівцем.

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Повідомляється, що вони домоглися свого – Рангнік розчулився і вирішив продовжити роботу зі збірною Австрії. Таким чином, Ральф відмовився від великих грошей – за три роки контракту з Баварією він міг заробити близько 30 млн євро. Замість цього він заробить 2,5 млн євро за два роки – його контракт з ÖFB розрахований до кінця ЧС-2026.

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