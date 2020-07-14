Головні новини футболу 13 липня: Манчестер Сіті дізнався шокуючий вердикт, Циганков та Миколенко можуть покинути Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 липня.

Україна

Завершився 30-й тур УПЛ і Футбол 24 підготував для вас ексклюзивні підсумки від відомого експерта, де пояснюється, хто з українських команд заслуговує місця у Лізі чемпіонів.

Львівські клуби демонструють ганебну статистику у 2020-му, шокуючі цифри у матеріалі від Футбол 24.

З’явились нові деталі потенційного трансферу лідера Динамо Віктора Циганкова. Услід за капітаном киян "біло-синіх" може покинути Віталій Миколенко, який зацікавив топ-клуб.

Європа

Арбітражний суд ухвалив остаточне рішення щодо дискваліфікації Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів на 2 роки. Вердикт суддів шокував футбольну Європу, яка не забарилась з реакцією.

Президент Барселони однозначно розповів про подальшу долю чинного тренера та назвав їм’я майбутнього наставника каталонців.

Реал переміг Гранаду та майже гарантував собі золоті медалі Ла Ліги.

Українці за кордоном

Екс-форвард збірної України Артем Кравець відзначився класним голом наприкінці матчу чемпіонату Туреччини і вирвав нічию для своєї команди.

Одразу троє українців потрапили до десятки найкращих гравців бельгійського Гента за підсумками минулого сезону.