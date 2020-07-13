Циганков має божевільну суму відступних – Суркіс може продати головну зірку Динамо значно дешевеше

Динамо вбереглося від зазіхань на Віктора Циганкова серйозною клаусулою в контракті. ТаТоТаке поділилося інсайдом щодо можливого переходу хавбека.

"З'явилася інформація, що Суркіс справді готовий продати Циганкова. Я зв'язався з Ігорем Михайловичем, і він сказав, що просто немає пропозицій. Буде хороша пропозиція, він його продасть.

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Клаусула Циганкова складає 50 мільйонів євро, але це не означає, що якщо Динамо запропонують 49 мільйонів, то потенційного покупця пошлють до біса. Думаю, що психологічно Динамо готове продати Циганкова за 20-25 мільйонів, але з посткарантинними цінами це цілком може бути ситуація з 15 мільйонами та якимись бонусами, як це було у випадку з Ярмоленком. За Андрія кияни продовжували отримувати гроші навіть після того, як він перейшов в Вест Хем. Там була сума в 5 відсотків від наступного трансферу, і Динамо отримало мільйон", – заявив ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Віктор Циганков дебютував за першу команду Динамо в 2016 році під керівництвом Сергія Реброва. У поточному сезоні вінгер провів 37 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 15 голів та 8 асистів. Transfermarkt оцінює лідера "біло-синіх" в 16 млн євро, а його контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

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