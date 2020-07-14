Главные новости футбола 13 июля: Манчестер Сити узнал шокирующий вердикт, Цыганков и Миколенко могут покинуть Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июля.

Украина

Завершился 30-й тур УПЛ и Футбол 24 подготовил для вас эксклюзивные итоги от известного эксперта, где объясняется, кто из украинских команд заслуживает места в Лиге чемпионов.

Львовские клубы демонстрируют позорную статистику в 2020 году, шокирующие цифры в материале от Футбол 24.

Появились новые детали потенциального трансфера лидера Динамо Виктора Цыганкова. Вслед за капитаном киевлян "бело-синих" может покинуть Виталий Миколенко, который заинтересовал топ-клуб.

Европа

Арбитражный суд принял окончательное решение о дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов на 2 года. Вердикт судей шокировал футбольную Европу, которая не задержалась с реакцией.

Президент Барселоны однозначно рассказал о дальнейшей судьбе действующего тренера и назвал имья будущего наставника каталонцев.

Реал победил Гранаду и почти гарантировал себе золотые медали Ла Лиги.

Украинцы за рубежом

Экс-форвард сборной Украины Артем Кравец отличился классным голом в конце матча чемпионата Турции и вырвал ничью для своей команды.

Сразу трое украинцев попали в десятку лучших игроков бельгийского Гента по итогам прошлого сезона.