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Миколенко потрапив на радари Манчестер Сіті – Циганик розповів, за яких умов Динамо може продати свого таланта

21:21 - Читать на русском
Миколенко потрапив на радари Манчестер Сіті – Циганик розповів, за яких умов Динамо може продати свого таланта
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Журналіст Ігор Циганик розповів про можливий трансфер Віталія Миколенка до Манчестер Сіті.

"Якщо надійде хороша пропозиція від серйозної команди (наприклад, Манчестер Сіті) по Миколенку, то Динамо розглядатиме варіант. Знаю, що скаути "містян" точно стежили (можливо, не як першу опцію) за лівим захисником київського клубу.

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Якщо буде серйозна пропозиція і сам футболіст захоче, вдасться домовитися про гроші і ціна буде більш-менш адекватна, то Миколенко зможе переїхати в іншу команду", – зазначив Циганик в ефірі програми Циганик Live.

До слова, Миколенко провів 36 поєдинків у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 7 асистів.

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