"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю

Гучне покарання Манчестер Сіті через можливе порушення фінансових правил гри перетворилось на фарс. "Футбол 24" – про реакцію європейської преси на стратегічну перемогу Гвардіоли.

Манчестер Сіті обвів навколо пальця УЄФА, фінансовий фейр-плей і весь футбольний світ. "Містяни" несподівано виграли справу щодо дискваліфікації з єврокубків. Матеріали Football Leaks про необгрунтовані доходи так званого "шейх-клубу" виявились слабким аргументом, принаймні для швейцарського арбітражу. Контроверсійне рішення CAS означає, що Гвардіола та Ко продовжать розкидатись грошима на трансферному ринку, створюючи водночас нерівну конкуренцію іншим грандам, які живуть за принципом "що заробив, те й витратив" (Барса, Реал, Юве, Баварія або Ліверпуль).

Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків

Помилування віце-чемпіона АПЛ викликало шквал критики на сторінках європейської преси. Найбільше обурювались іспанці. Вони вважають, що Ман Сіті та ПСЖ користуються підтримкою східних патронів з необмеженою кількістю нафтодоларів. Marсa пише про "важкий удар по принципах чесної гри УЄФА", мовляв перемога британців в Лозанні ризикує створити небезпечний прецедент – той, хто живе за рахунок багатих родин, взагалі плюватиме на якісь обмеження. Навіть трансфер Мессі в Манчестер Сіті не варто виключати. Гвардіола збирався викласти 100 млн євро на нових гравців... і це було до рішення CAS.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас сумнівається у компетентності суду: "Вони не впорались з тиском. Можливо, схожі випадки мала б переглядати інша установа". УЄФА не чекав настільки переконливого юридичного тріумфу "містян", запевняє AS. Лозанський факс виявився холодним душем для чиновників Союзу європейських футбольних асоціацій. "Перед Манчестер Сіті простелився вільний шлях. Чіткий меседж отримав й ПСЖ", – бідкається мадридське видання. Покарання перетворилось на фарс. Іспанські топ-клуби строго дотримуються кошторису, Барса продає Артура, щоб не вийти за рамки фінансового планування, а Пеп розмахує на ринку "чистим чеком".

Авторитетний Франсеск Агілар (Mundo Deportivo) називає рішення TAS персональною перемогою Феррана Соріано – це той самий функціонер, який свого часу підписував гравців для Барси Франка Райкарда, а зараз виконує обов'язки генерального директора (СEO) манкуніанців. Подейкують, що він особисто працював з клубними юристами. "Людина, яка має зв'язки усюди", – зазначає медійник. Агілар, посилаючись на джерела в Ман Сіті, розповідає, що УЄФА не володів належною доказовою базою, начебто більшість звинувачень були пов'язані з електронними документами скандального Football Leaks. Їх апріорі неможливо використовувати в суді. Зрештою у Ньйоні не протестують – поразку прийняли смиренно.

La Gazzetta dello Sport пише про "політичний крах УЄФА та фінансового фейр-плей", хоча й визнає правову обгрунтованість рішення: "Процес запустили у грудні 2018-го після сенсаційних публікацій на сторінках Der Spiegel. Хакери неодноразово атакували британський клуб, а юристи Манчестер Сіті використали незаконний витік інформації на власну користь. Весь захист "містян" базувався на викрадених файлах". Крім цього, рупор італійської преси анонсує ще більше зростання могутності "імперії" Гвардіоли. Каталонський фахівець не лише відпрацює контракт до кінця (червень 2021), але й, можливо, пролонгує чинну угоду. Де Брюйне та Стерлінг – точно залишаються. "Всередині клубу відчувається величезний ентузіазм. З цим настроєм Сіті може легко виграти Лігу чемпіонів", – додає GdS.

Натомість німецький Bild не приховує розчарування: "Звичайнісінький штраф замість заборони на участь в єврокубках! Манчестер заплатить 10 млн євро – це рівно третина від суми, яку вимагав УЄФА (30 млн). Горішки для клубу багатого шейха. CAS повідомив, що чимало з можливих порушень не вписуються у часові рамки, передбачені правилами. Йдеться про довший період, ніж останні п'ять років. Сіті, звісно ж, заперечує будь-які звинувачення і вважає себе жертвою кампанії УЄФА. Кілька днів тому Гвардіола сказав: "Я впевнений у нашій перемозі, бо знаю аргументи клубу". Екс-тренер Баварії може спокійно працювати над першим титулом Ліги чемпіонів з "містянами".

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози