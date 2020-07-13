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Між Сетьєном і Хаві: Бартомеу визначився з тренером Барселони на новий сезон

14:13 - Читать на русском
Між Сетьєном і Хаві: Бартомеу визначився з тренером Барселони на новий сезон
Сетьєн і Бартомеу / ФК Барселона

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розставив акценти щодо посади головного тренера команди та розповів про майбутнє Кіке Сетьєна та Хаві Ернандеса.

"У фінальній частині сезону Прімери та в Лізі чемпіонів керувати командою буде Сетьєн. Ми хочемо повністю виконати умови контракту з ним і щоб він був з нами в наступному сезоні. У момент вибору на його користь ми почали будувати плани наперед.

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Хаві ж буде тренером Барси, оскільки цього хоче він, цього хочемо ми. Він добре підготовлений. Але всьому свій час. Наразі ми не шукаємо тренера та зосереджені на завершенні Ла Ліги та Ліги чемпіонів", – розповів Бартомеу в інтерв'ю TV3.

Нагадаємо, що Кіке Сетьєн став керманичем "блаугранас" у січні. Під його керівництвом каталонці посідають 2-ге місце в Прімері, відстаючи від Реала на 1 очко за 2 тури до кінця чемпіонату ("вершкові" мають матч у запасі). Натомість Хаві Ернандес працює з катарським Аль-Саддом.

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Теги
Кіке Кіке Сетьєн Аль-Садд Аль-Садд Хаві Хаві Ернандес Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
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