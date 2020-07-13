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Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків

11:46 - Читать на русском
Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків
Хосеп Гвардіола / The Sun

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) завершив розгляд апеляції англійського Манчестер Сіті на 2-річний бан із європейських турнірів через порушення фінансового фейр-плей.

"Містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21. CAS прийняв апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Арбітраж став на бік Сіті, що опротестував лютневе рішення союзу асоціацій про виключення команди з єврокубків на 2 сезони за порушення правил фінансового фейр-плей. Крім того, "містяни" тоді отримали додатково 30 млн євро штрафу за фіктивні спонсорські контракти. CAS залишив штраф у силі, але зменшив його до 10 млн.

Оскільки Манчестер Сіті вже гарантував собі 2-ге місце в АПЛ за підсумками кампанії 2019/20, то наступний сезон у єврокубках команда Хосепа Гвардіоли розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів.

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Теги
Спортивний арбітражний суд в Лозанні футбольні фінанси Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ліга чемпіонів УЄФА Головне Фінансовий fair-play
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