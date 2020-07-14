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Реал Мадрид у важкому матчі втримав виїзну перемогу над Гранадою

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Реал Мадрид у важкому матчі втримав виїзну перемогу над Гранадою
Гранада – Реал Мадрид: звіт матчу Ла Ліги

Гранада у завершальному матчі 36-го туру Ла Ліги дала бій мадридському Реалу, але відібрати очки у "вершкових" не змогла (1:2).

50’ Дарвін Мачіс
 
Ферлан Менді 10’
Карім Бензема 16’
10’ Ферлан Менді
16’ Карім Бензема
50’ Дарвін Мачіс

Барселона після перемоги над Вальядолідом знову наблизилася до Реала на відстань одного очка, тож мадридцям на виїзді у Гранаді потрібно було перемагати. Звісно ж, "бланкос" були фаворитами зустрічі, а тут ще й Карвахаль з Рамосом повернулися в основу з дискваліфікацій. Планувалося, що для підопічних Зінедіна Зідана матч стане веселою прогулянкою.

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В першій половині першого тайму так і було. "Вершкові" одразу захопили ініціативу й не стали затягувати з голами: на 5-й хвилині Іско потужно пробив з дистанції під дальню стійку, змусивши Руя Сілву вступати в гру, а вже на 10-й рахунок було відкрито – це Менді отримав передачу від Каземіро, обійшов у штрафному Віктора Діаса й з гострого кута зарядив під поперечину. На 16-й же гості розкатали шикарну контратаку: Модріч обігрався з Іско в центрі й викотив пас на лівий фланг Бензема, а той увійшов на край карного майданчика, хитнув Віктора Діаса й пробив у дальній кут – 0:2. Здавалося, що це початок розгрому.

Втім, Реал несподівано зупинився, а Гранада вже на 21-й хвилині ледь не відквитала один гол зусиллями Фернандеса, який летів на замикання високої подачі – Куртуа в останню мить виніс її. Гості у відповідь забрали м'яч і провели кілька атак без гострого завершення, огризнувшись одним заблокованим і одним неточним дальнім ударом Карвахаля. За це "вершкових" ледь не покарали на 36-й хвилині, коли Азіз навісив на лінію воротарського, а Дуарте пробив потилицею в нижній кут – Куртуа врятував Реал! Покарання за марнотратство могло прилетіти на 43-й та 44-й хвилинах: спочатку Бензема потужно бахнув під поперечину (сейв Сілви), а потім Іско пробив з відскоку з центру штрафного – Санчес кинувся під м'яч! Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь мадридців.

Другий тайм несподівано розпочався зі швидкого голу Гранади, який стався завдяки обрізці Каземіро на 50-й хвилині. Еррера перехопив м'яч і віддав розрізну передачу на Мачіса, а той увійшов у карний майданчик та покотив поміж ніг Куртуа – 1:2! Ще через дві хвилини зрівняти рахунок міг Пуертас, який отримав подачу зі стандарту від Віко й пробив з розвороту в дальній верхній кут – над поперечкою! Андалусійці відверто притиснули Реал, що на 60-й хвилині ледь не вилилось у гол Мачіса в дотик після прострілу Пуертаса – м'яч пройшов повз ворота.

Зінедін Зідан на 64-й хвилині зняв Іско з Вальверде, кинувши у бій Родріго з Асенсіо. На деякий час гру вдалося вирівняти – у Гранади до останньої десятихвилинки був лише перспективний штрафний з близької дистанції, однак Мачіс прямим ударом з нього спрямував м'яч на трибуни. Гарячіше стало в ендшпілі: на 80-й хвилині біля воріт Куртуа сталася панічна метушня з фолом в атаці, а на 85-й Антонін пробив з меж карного майданчика, змусивши Тібо парирувати перед собою – на добивання полетів Азіз, але Рамос виніс м'яч з лінії воріт! Ще за три хвилини Жіл Діаш замикав подачу ударом повз ворота, а в компенсований час Монторо головою пробив вище. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал набрав 83 очки в турнірній таблиці, відновивши гандикап над Барселоною в чотири залікових бали за два тури до кінця чемпіонату. Гранада, маючи в активі 50 пунктів, тримається на десятій позиції.

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