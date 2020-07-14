Реал Мадрид у важкому матчі втримав виїзну перемогу над Гранадою

Гранада у завершальному матчі 36-го туру Ла Ліги дала бій мадридському Реалу, але відібрати очки у "вершкових" не змогла (1:2).

Барселона після перемоги над Вальядолідом знову наблизилася до Реала на відстань одного очка, тож мадридцям на виїзді у Гранаді потрібно було перемагати. Звісно ж, "бланкос" були фаворитами зустрічі, а тут ще й Карвахаль з Рамосом повернулися в основу з дискваліфікацій. Планувалося, що для підопічних Зінедіна Зідана матч стане веселою прогулянкою.

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В першій половині першого тайму так і було. "Вершкові" одразу захопили ініціативу й не стали затягувати з голами: на 5-й хвилині Іско потужно пробив з дистанції під дальню стійку, змусивши Руя Сілву вступати в гру, а вже на 10-й рахунок було відкрито – це Менді отримав передачу від Каземіро, обійшов у штрафному Віктора Діаса й з гострого кута зарядив під поперечину. На 16-й же гості розкатали шикарну контратаку: Модріч обігрався з Іско в центрі й викотив пас на лівий фланг Бензема, а той увійшов на край карного майданчика, хитнув Віктора Діаса й пробив у дальній кут – 0:2. Здавалося, що це початок розгрому.

Втім, Реал несподівано зупинився, а Гранада вже на 21-й хвилині ледь не відквитала один гол зусиллями Фернандеса, який летів на замикання високої подачі – Куртуа в останню мить виніс її. Гості у відповідь забрали м'яч і провели кілька атак без гострого завершення, огризнувшись одним заблокованим і одним неточним дальнім ударом Карвахаля. За це "вершкових" ледь не покарали на 36-й хвилині, коли Азіз навісив на лінію воротарського, а Дуарте пробив потилицею в нижній кут – Куртуа врятував Реал! Покарання за марнотратство могло прилетіти на 43-й та 44-й хвилинах: спочатку Бензема потужно бахнув під поперечину (сейв Сілви), а потім Іско пробив з відскоку з центру штрафного – Санчес кинувся під м'яч! Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь мадридців.

Другий тайм несподівано розпочався зі швидкого голу Гранади, який стався завдяки обрізці Каземіро на 50-й хвилині. Еррера перехопив м'яч і віддав розрізну передачу на Мачіса, а той увійшов у карний майданчик та покотив поміж ніг Куртуа – 1:2! Ще через дві хвилини зрівняти рахунок міг Пуертас, який отримав подачу зі стандарту від Віко й пробив з розвороту в дальній верхній кут – над поперечкою! Андалусійці відверто притиснули Реал, що на 60-й хвилині ледь не вилилось у гол Мачіса в дотик після прострілу Пуертаса – м'яч пройшов повз ворота.

Зінедін Зідан на 64-й хвилині зняв Іско з Вальверде, кинувши у бій Родріго з Асенсіо. На деякий час гру вдалося вирівняти – у Гранади до останньої десятихвилинки був лише перспективний штрафний з близької дистанції, однак Мачіс прямим ударом з нього спрямував м'яч на трибуни. Гарячіше стало в ендшпілі: на 80-й хвилині біля воріт Куртуа сталася панічна метушня з фолом в атаці, а на 85-й Антонін пробив з меж карного майданчика, змусивши Тібо парирувати перед собою – на добивання полетів Азіз, але Рамос виніс м'яч з лінії воріт! Ще за три хвилини Жіл Діаш замикав подачу ударом повз ворота, а в компенсований час Монторо головою пробив вище. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал набрав 83 очки в турнірній таблиці, відновивши гандикап над Барселоною в чотири залікових бали за два тури до кінця чемпіонату. Гранада, маючи в активі 50 пунктів, тримається на десятій позиції.

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