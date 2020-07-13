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Фанати Гента визначили найкращого гравця в сезоні – тріо українців потрапило до топ-10

13 липня 23:23 - Читать на русском
Фанати Гента визначили найкращого гравця в сезоні – тріо українців потрапило до топ-10
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Бельгійський Гент провів опитування серед фанатів стосовно найкращого представника команди у поточному сезоні – позитивні новини для тренерського штабу Андрія Шевченка.

Яремчук, Безус та Пластун потрапили до топ-10 гравців Гента у поточному сезоні за версією вболівальників, інформує офіційний сайт клубу.

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Український форвард посів 6 місце, набравши 157 очок. Пластун розташувався на 8 позиції з 66 заліковими балами, а Безус став 10-м з 52 пунктами. Перемогу ж здобув Джонатан Девід. Зазначимо, що усі троє українців регулярно викликаються до складу національної збірної.

Нагадаємо, що Гент посів друге місце за підсумками сезону 2019/20 – бельгійська першість була достроково завершена через пандемію коронавірусу.

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Теги
Роман Роман Яремчук Українці за кордоном Роман Роман Безус Ігор Ігор Пластун Гент Гент Бельгія
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