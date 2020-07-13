Кравець бойовим голом не допоміг Кайсеріспору покинути зону вильоту, Різеспор з Гармашем поступився Касимпаші

Відбулись поєдинки 32-го туру турецької Суперліги за участі українських гравців. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини, 32-й тур

Кайсеріспор – Газішехір – 1:1

Гол: Кравець, 90+2 – Максім, 62

Вилучення: Менса, 73, Анжелу, 87

Касимпаша – Різеспор – 2:0

Голи: Хайрадіновіч, 53, Кос, 78

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Кайсеріспор продовжує боротись за виживання, проте не зміг вдома обіграти Газішехір. Гості відкрили рахунок на 62-й хвилині, а до завершення основного часу господарі залишились у дев'ятьох. Тут за справу взявся український форвард Кайсеріспора Артем Кравець, який перед фінальним свистком зумів у боротьбі з двома противниками вирвати нічию. Після 32-х турів Кайсеріспор розташувався на 16-й сходинці і ризикує понизитись у класі.

Гол Кравця:

Гравці Касимпаші володіли вагомою перевагою протягом усього першого тайму, але реалізувати її господарям вдалось лише після перерви, забивши два м'ячі без відповіді. У стартовому складі гостей вийшов хавбек Динамо Денис Гармаш та був замінений у перерві. Поразка залишила Рузеспор на 15-й сходинці – за крок до зони вильоту.

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