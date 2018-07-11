Головні новини футболу 10 липня: Франція вийшла у фінал ЧС-2018, Роналду перейшов у Ювентус

"Футбол 24" представляє головні новини футболу за 10 липня. Франція стала першим фіналістом чемпіонату світу-2018, Роналду став гравцем Ювентуса та інші новини.

ЧС-2018

Франція стала першим фіналістом чемпіонату світу-2018. У півфіналі підопічні Дідьє Дешама мінімально здолали Бельгію – відео гола та огляд матчу. Єдиний гол у поєдинку після розіграшу кутового забив Самюель Умтіті. Франція за останні 20 років вже втретє вийшла у фінал Кубка світу, встановивши рекорд.

Іншого фіналіста визначать Англія та Хорватія. Команди зіграють у Москві на стадіоні Лужники.

Президент ФФУ Андрій Павелко підтримав Огнєна Вукоєвіча, який був виключений зі збірної Хорватії після підтримки України по завершенні матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії. Очільник ФФУ був готовий виплатити штраф хорвата, проте Вукоєвіч заявив, що сам сплатить 15 тисяч франків.

Роналду перейшов у Ювентус

Кріштіану Роналду після 9 років кар'єри в Мадриді покинув Реал та підписав контракт з Ювентусом. Угода розрахована на 4 роки. Трансфер португальця став рекордним в історії Серії А. За неофіційною інформацією, Роналду в Турині заробить 120 млн євро.

Роналду написав прощального листа Реалу та подякував мадридському клубу за роки, проведені в Іспанії. Реал, у свою чергу, попрощався з Кріштіану зворушливим відео.

Роналду виступав за мадридський клуб з 2009 року. У складі Реала португалець двічі став чемпіоном Іспанії та 4 рази виграв Лігу чемпіонів.

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