Вукоєвіч: Я сам заплачу штраф, не хочу нікого втягувати в цю ситуацію

Екс-член делегації збірної Хорватії Оґнєн Вукоєвіч заявив, що сам оплатить штраф, який був накладений на нього з боку ФІФА.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів.

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У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Дякую всім за підтримку. Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт. Хотів би подякувати Динамо та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене чинний контракт із клубом.

Після ЧС-2018 я повертаюся до Динамо, у мене буде багато роботи, оскільки відкрилося трансферне вікно. На нас очікує Суперкубок із Шахтарем", – цитує Вукоєвіча Обозреватель.

Відзначимо, раніше ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвіча на 15 тисяч франків.

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Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.