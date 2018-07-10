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Роналду офіційно перейшов у Ювентус

18:40 3302 Читать на русском
Роналду офіційно перейшов у Ювентус
Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус / фото: Marca

Кріштіану Роналду покинув Реал та став гравцем Ювентуса. Португалець провів у Мадриді 9 років, але наважився на перехід в італійський клуб.

Ювентус офіційно підписав Крішітану Роналду. Португалець таки покинув Мадрид та продовжить кар'єру в Турині, повідомляє офіційний сайт Реала.

Працівники "Фіату" незадоволені ймовірним трансфером Роналду в Ювентус

Деталі угоди наразі невідомі, оскільки офіційний сайт Ювентуса поки не оголосив про перехід Кріштіану. Раніше повідомлялось, що Роналду підпише контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро на рік.

Кріштіану Роналду перейшов у Реал влітку 2009 року. У складі мадридського клубу португалець двічі виграв Прімеру та 4 рази здобув перемогу в Лізі чемпіонів.

Реал подякував Роналду за роки, проведені у Мадриді та наголосив, що "Королівський клуб" завжди буде домом для португальця. Зазначимо, що Роналду є найкращим бомбардиром в історії Реала.

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