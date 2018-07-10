Динамо оголосило про підписання Сідклея

Бразильський захисник Сідклей став футболістом Динамо. Угода розрахована на 5 років.

Київське Динамо підписало довгостроковий контракт з бразильцем Сідклеєм, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Футболіст підписав контракт терміном на п'ять років. Сідклей буде грати за Динамо під 17 номером.

Останній рік бразилець виступав на правах оренди за Корінтіанс.

"Дуже радий, що підписав контракт із таким великим клубом, як Динамо (Київ). Докладу всіх зусиль, аби допомогти команді вигравати нові трофеї та увійти разом із нею до історії.

Уже завтра вирушаю до Австрії, аби приєднатися до своїх нових партнерів. Щодо форми, то я протягом двох тижнів тренувався у Бразилії, тому перебуваю в хороших фізичних кондиціях, і на зборі вже працюватиму без обмежень", – поділився враженнями Сідклей після підписання контракту з киянами.