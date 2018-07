Шахтар підписав бразильського півзахисника Сан-Паулу Маркіньоса Сіпріано.

Донецький Шахтар оголосив про перехід Маркіньоса Сіпріано, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Бразилець підписав п'ятирічний контракт з Шахтарем.

Маркіньос невдовзі приєднається до Шахтаря, який зараз готується до нового сезону на зборах в Австрії.

Відзначимо, 19-річний футболіст увійшов до сотні найбільш перспективних футболістів за версією журналу "Four Four Two".