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Роналду покинув Реал заради Ювентуса: прощальний лист Кріштіану – пояснення і подяка

20:15 1207 Читать на русском
Роналду покинув Реал заради Ювентуса: прощальний лист Кріштіану – пояснення і подяка
Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус – прощальний лист Реалу

Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус та опублікував свій прощальний лист до фанатів Реала.

Нагадаємо, Реал затягував трансфер Роналду до моменту, коли сам гравець не пояснив би причини відходу з клубу, який виграв 3 останні Ліги чемпіонів. Щоправда Флорентіно Перес хотів влаштувати публічну церемонію прощання.

"Ці роки в Реалі та місті Мадрид були, мабуть, найщасливішими в моєму житті. У мене є лише почуття величезної вдячності до цього клубу, фанатів, міста. Можу лише подякувати всім за любов і прихильність, які я отримав.

Роналду офіційно перейшов у Ювентус

Та попри все вважаю, що настав момент, аби відкрити новий етап у моєму житті. Саме тому я попросив клуб, щоб він прийняв мій трансфер. Я відчуваю це так і прошу всіх, а особливо фанатів, аби вони зрозуміли мене.

Це були 9 абсолютно прекрасних років. Унікальні 9 років. Для мене це був емоційний час. Почувався цінним, але також було важко, бо Реал – це клуб найвищих вимог. Я також усвідомлюю, що ніколи не зможу забути те, як радів Футболу унікальним чином.

На полі та в роздягальні у мене були казкові партнери. Я відчував тепло з боку неймовірних фанатів. Разом ми виграли 3 ЛЧ поспіль, а 4 за 5 років.

До того ж, на індивідуальному рівні відчуваю сатисфакцію, адже виграв 4 Золоті м'ячі та 3 Золоті бутси. Усе під час мого етапу в цьому великому та екстраординарному клубі.

Реал підкорив моє серце і моєї сім'ї. Тому хочу більше, ніж коли-небудь, подякувати: клубу, президенту, директорам, партнерам, усім тренерам, лікарям, фізіотерапевтам і неймовірним працівникам, які роблять так, щоб все працювало, і дбають про кожну деталь.

Дякую безкінечний раз нашим фанатам і також іспанському футболу. За ці 9 захоплюючих років я боровся з блискучими гравцями. Повага і визнання для всіх них.

Я багато думав і знаю, що настав момент для нового циклу. Я йду, але буду відчуватим цю футболку, цей герб і Сантьяго Бернабеу завжди як щось моє. Незалежно від того, де я буду.

Дякую всім, і, звичайно ж, як я вже сказав вперше на нашому стадіоні дев'ять років тому: Hala Madrid!", – цитує Роналду офіційний сайт Реала.

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