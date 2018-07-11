Главные новости футбола 10 июля: Франция вышла в финал ЧМ-2018, Роналду перешел в Ювентус

"Футбол 24" представляет главные новости футбола за 10 июля. Франция стала первым финалистом чемпионата мира-2018, Роналду стал игроком Ювентуса и другие новости.

ЧМ-2018

Франция стала первым финалистом чемпионата мира-2018. В полуфинале подопечные Дидье Дешам минимально одолели Бельгию – видео гола и обзор матча. Единственный гол в поединке после розыгрыша углового забил Самюэль Умтити. Франция за последние 20 лет уже в третий раз вышла в финал Кубка мира, установив рекорд.

Другого финалиста определят Англия и Хорватия. Команды сыграют в Москве на стадионе Лужники.

Президент ФФУ Андрей Павелко поддержал Огнена Вукоевича, который был исключен из сборной Хорватии после поддержки Украины по завершении матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России. Глава ФФУ был готов выплатить штраф хорвата, однако Вукоевич заявил, что сам заплатит 15 тысяч франков.

Роналду перешел в Ювентус

Криштиану Роналду после 9 лет карьеры в Мадриде покинул Реал и подписал контракт с Ювентусом. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер португальца стал рекордным в истории Серии А. По неофициальной информации, Роналду в Турине заработает 120 млн евро.

Роналду написал прощальное письмо Реалу и поблагодарил мадридский клуб за годы, проведенные в Испании. Реал, в свою очередь, попрощался с Криштиану трогательным видео.

Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 года. В составе Реала португалец дважды стал чемпионом Испании и 4 раза выиграл Лигу чемпионов.

Другие топ-события дня

Фернандо Торрес нашел новый клуб. Титулованный испанец подписал контракт с японским клубом Саган Тосу.

Манчестер Сити подписал атакующего полузащитника Лестера Рияда Мареза. Алжирец будет выступать под 26-м номером.

Динамо и Шахтер подписали очередных новичков. Киевляне усилились бразильским защитником Сидклеем, а "горняки" заключили контракт с хавбеком Сан-Паулу Маркиньосом.

Арсенал объявил о переходе защитника Сампдории Лукаса Торрейры.