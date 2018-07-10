ЧС-2018, 1/2 фіналу: Франція забиває Бельгії

Бельгія і Франція зустрічаються в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018. Читайте звіт і рахунок матчу на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2018 Франція – Бельгія розпочався о 21:00 за київським часом.

Франція – Бельгія – відео гола

Бельгійці завоювали ініціативу з перших хвилин. Мбаппе спочатку спробував прорвати захист бельгійців, але заблокували. Спроби Азара мали такий же підсумок. Еден завдав першого гострого удару на 16-й хвилині. Де Брюйне створив для нього ледь не золотий момент, але все завершилось ударом повз дальній кут.

Наступний удар Азара зупинила лише голова Варана. Вираз обличчя Мартінеса свідчив сам за себе – було дуже близько. На 20-й Алдервейрелд з розвороту приклався – лише дивовижний Льоріс врятував Францію від пропущеного гола. Жиру відповів, проте мінімально не влучив.

Франція – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Олів'є з Мбаппе ледь не розіграли гольову комбінацію, однак форвард Челсі не дотягнувся до прострілу форварда ПСЖ. Павар на 40-й вривався по правому флангу у воротарський – Куртуа виграв дуель. Бельгія більше тримала м'яч у першому, та менше пробивала по воротах.

По перерві Лукаку намагався влучити з другого поверху. Удар Жиру заблокував Компані, а Умтіті реалізував навіс Грізманна з кутового. Мбаппе суперпасом п'ятою віддавав на Жиру у штрафному Бельгії, але захисники встигли ліквідувати удар форварда Челсі, який міг бути контрольним у цьому матчі.

ЧС-2018, 1/2 фіналу

Франція – Бельгія – 1:0 (2-й тайм)

Гол: Умтіті, 51