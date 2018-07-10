Торрес офіційно перейшов у Саган Тосу

Колишній нападник мадридського Атлетіко та збірної Іспанії Фернандо Торрес підписав контракт із японським клубом Саган Тосу.

34-річний форвард поставив підпис під угодою із клубом J-ліги, повідомляє офіційний сайт Саган Тосу.

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Деталі контракту наразі залишаються невідомі. Раніше повідомлялося, що Саган Тосу запропонував Торресу 3-річний контракт із зарплатою у розмірі 7,2 млн доларів на рік. У японському клубі виступають учасник ЧС-2014 у складі збірної Колумбії Віктор Ібарбо та гравець Південної Кореї на Мундіалі-2018 Йонг Сенг-Х'юн.

У Японії Торрес складе компанію колишньому партнеру по збірній Іспанії Андресу Іньєсті, який підписав контракт із Віссел Кобе. Упродовж кар'єри нападник також грав за Ліверпуль, Челсі та Мілан.