Реал попрощався з Роналду зворушливим відео

Кріштіану Роналду покинув Реал та підписав контракт з Ювентусом. Мадридський клуб попрощався зі своїм вже екс-лідером, опублікувавши відео з найбільш пам'ятними моментами кар'єри Кріштіану в Реалі.

Реал втратив свого лідера Кріштіану Роналду, який підписав 4-річний контракт з Ювентусом. "Королівський клуб" намагався втримати португальця, проте це мадридцям не вдалось.

Роналду покинув Реал заради Ювентуса: прощальний лист Кріштіану – пояснення і подяка

У якості прощання Реал у своєму твіттері опублікував відео з найбільш пам'ятними моментами Кріштіану в Мадриді – починаючи від офіційного представлення та завершуючи трьома поспіль перемогами в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, перехід Роналду став рекордним в історії італійського футболу.