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Реал попрощався з Роналду зворушливим відео

10 липня 23:31 1797 Читать на русском
Реал попрощався з Роналду зворушливим відео
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Кріштіану Роналду покинув Реал та підписав контракт з Ювентусом. Мадридський клуб попрощався зі своїм вже екс-лідером, опублікувавши відео з найбільш пам'ятними моментами кар'єри Кріштіану в Реалі.

Реал втратив свого лідера Кріштіану Роналду, який підписав 4-річний контракт з Ювентусом. "Королівський клуб" намагався втримати португальця, проте це мадридцям не вдалось.

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У якості прощання Реал у своєму твіттері опублікував відео з найбільш пам'ятними моментами Кріштіану в Мадриді – починаючи від офіційного представлення та завершуючи трьома поспіль перемогами в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, перехід Роналду став рекордним в історії італійського футболу.

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