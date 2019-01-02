Головні новини футболу 1 січня: Роналду готується до України, АПЛ з погромами від лондонців, перші зимові трансфери

Арсенал і Тоттенхем показують яскравий новорічний футбол, а трансферне вікно стартує цікавими угодами в перший же день 2019-го. "Футбол 24" представляє дайджест топ-новин за 1-е січня.

АПЛ

Тоттенхем та Арсенал розгромили суперників у матчах 21-го туру АПЛ. Кейн та Обамеянг забили по голу та обійшли Салаха на вершині снайперів чемпіонату Англії. Тоттенхем повернувся на 2-е місце, посунувши Манчестер Сіті до зустрічі з Ліверпулем. Арсенал наблизився на 2-очкову дистанцію до зони ЛЧ, яку замикає Челсі.

Лестер у важкому матчі здолав Евертон, якому нічим не допоміг екс-гравець Шахтаря Бернард. Єдиний гол в матчі на рахунку Варді. "Іриски" програли 4 з останніх 5-и матчів і втратили нагоду вийти на 7-й рядок.

Трансфери

Перший серйозний офіційний перехід зимового трансферного вікна відбувся в Італії. Мурієль повернувся в Італію із Севільї, але обрав не Мілан, як гадали, а Фіорентину.

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Мазяр офіційно очолив Гірник-Спорт. Екс-наставник Сталі, Вереса та Руху повернувся в Україну після роботи в Казахстані.

Навас звернувся до вболівальників Реала з повідомленням: "Дякую за все". В Іспанії це розцінили як можливе прощання з Мадридом уже взимку. Лунін начебто відмовлявся повертатись в Реал, але ситуація може серйозно змінитись вже в найближчі тижні. А тим часом український воротар разом із земляками отримав чергову відзнаку. Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФА.

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Новий рік

Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – світові та українські футбольні зірки зустріли 2019 рік. Маліновський і Степаненко, Роналду і Мессі, Андрієвський і Яремчук, Мілевський і Циганков – усім їм знайшлось місце в нашому матеріалі.

Ярмоленко, Вербіч, Ребров і Ко ефектно провели Новий рік – чарівні дружини і найкращі фото нинішніх та екс-динамівців. Від Таїланду до Парижа, а хтось повернувся в Україну. Нинішні та колишній зірки Динамо відривались і набирались сил перед важливими баталіями 2019-го.

У новому році, до слова, Кріштіану Роналду готується зіграти проти України. Лідер Ювентуса повертається у збірну Португалії на матчі відбору до Євро-2020.