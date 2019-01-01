Роналду: Збірна України має амбіції зіграти на Євро-2020

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду анонсував своє повернення в збірну Португалії.

"В 2019 році я буду знову грати за збірну Португалії. У розмові з президентом федерації ми вирішили, що мене не будуть викликати в першій половині сезону.

"Роналду завадив трансферу Модріча, втрата Коутінью – найбільший провал": відверті зізнання спортивного директора Інтера

Мені 33 роки, я тільки переїхав з однієї країни в іншу, в новий клуб. Думаю, це було найкращим рішенням для всіх.

В нашій групі у відборі до Євро-2020 є три претенденти на дві путівки. Україна і Сербія також мають амбіції зіграти у фінальному раунді турніру. Решта команд теж спробують створити труднощі, було б помилкою вважати, що вони подарують нам очки", – цитує Роналду Record.

Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рік

Нагадаємо, збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.