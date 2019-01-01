Український тренер Володимир Мазяр офіційно очолив Гірник-Спорт.

У перший день нового року, 1-го січня втратила силу угода між ФК Гірник-Спорт та Сергієм Пучковим, який очолював команду протягом останніх 2-х років. Новим головним тренером команди став Володимир Мазяр.

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Нагадаємо, раніше Мазяр працював зі Сталлю, Рухом та Вересом, а останнім місцем роботи спеціаліста був казахстанський Акжайик.

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Зауважимо, що Гірник-Спорт з Горішних Плавнів посідає 12 місце у Першій лізі. Ймовірно, саме незадовільні резльтати стали причиною змін на тренерському містку команди.