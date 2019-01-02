Ярмоленко, Вербіч, Ребров і Ко ефектно провели Новий рік – чарівні дружини і найкращі фото нинішніх та екс-динамівців

"Футбол 24" розповідає про те, як Новий 2019-й рік зустрічали колишні та нинішні гравці київського Динамо в компанії їхніх чарівних дружин і друзів.
Від Франції до Таїланду – динамівці весело і красиво провели новорічну ніч. Цікаво, що не всі вибрали екзотику та виїзд за кордон. Скажімо, Віктор Циганков відволікався від трансферних чуток у рідній Вінниці. Не обійшлось без танців і караоке у компанії друзів.
Віталій Миколенко в товаристві друзів та подруг запалював на одному з київських танцполів. А так все починалось.
Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік
Артем Бєсєдін з коханою відвідали Дніпро.
Максим Коваль з дружиною та дитиною – сімейна ідилія воротаря, який зараз грає в Саудівській Аравії і прибув у Київ на свято.
Микита Бурда влаштував піжамну вечірку. Його дівчина тут, як тут. Кольорово!
Сергій Ребров з дружиною Анною в одному з модних ресторанів Києва.
Микола Морозюк та його, як завжди, епатажна дружина Ірина проводжали 2018-й разом з екс-динамівцем Денисом Олійником.
Трохи спокою і затишку з Хорватії. Такою була атосфера в домі віце-чемпіона світу Йосіпа Піваріча.
Томаш Кендзьора передає привіт з Таїланду. Вечірка в білому видалась ефектною, і польський захисник плавно перетворився на супермена.
У Тамаша Кадара свої танці. Угорець відривався під веселі мотиви ретро-дискотеки 60-х.
Андрій Ярмоленко не сумує через травму. Атмосферу свята передає його дружина Інна.
Сімейний чоловік Сідклей похвалився своїм "гаремом".
Бразильські мотиви продовжує Че Че зі своєю пристрасною коханою.
Сергій Рибалка з дружиною Маргаритою і донькою.
Колишній опорник Динамо і збірної Хорватії Огнєн Вукоєвіч з дружиною влаштували справжнє свято синові.
Микола Шапаренко зустрів 2019-й у компанії вихованців Динамо Лєднєва, Карася, Козака і Дубінчака, з якими грав у молодіжці.
Олег Гусєв з чарівною дружиною Марією і донечкою Олександрою, якій днями вже виповнилось 4 роки.
Колишній центрбек Динамо Александар Драговіч обрав елегантний стиль і позує зі своєю красунею.
Беньямін Вербіч з коханою потрапив у компанію партнерів по збірній Словенії, відвідавши модний ресторан у Парижі.
Бонус. Екс-динамівець, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко ще тиждень тому оригінально привітав усіх з Різдвом і Новим роком, весело відпочиваючи в Карибському морі.