Ярмоленко, Вербіч, Ребров і Ко ефектно провели Новий рік – чарівні дружини і найкращі фото нинішніх та екс-динамівців

Беньямін Вербіч та його чарівна кохана – як гравці Динамо зустрічали Новий рік

"Футбол 24" розповідає про те, як Новий 2019-й рік зустрічали колишні та нинішні гравці київського Динамо в компанії їхніх чарівних дружин і друзів.

Від Франції до Таїланду – динамівці весело і красиво провели новорічну ніч. Цікаво, що не всі вибрали екзотику та виїзд за кордон. Скажімо, Віктор Циганков відволікався від трансферних чуток у рідній Вінниці. Не обійшлось без танців і караоке у компанії друзів.

Віталій Миколенко в товаристві друзів та подруг запалював на одному з київських танцполів. А так все починалось.

Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік

Артем Бєсєдін з коханою відвідали Дніпро.

Максим Коваль з дружиною та дитиною – сімейна ідилія воротаря, який зараз грає в Саудівській Аравії і прибув у Київ на свято.

Микита Бурда влаштував піжамну вечірку. Його дівчина тут, як тут. Кольорово!

Сергій Ребров з дружиною Анною в одному з модних ресторанів Києва.

Микола Морозюк та його, як завжди, епатажна дружина Ірина проводжали 2018-й разом з екс-динамівцем Денисом Олійником.

Трохи спокою і затишку з Хорватії. Такою була атосфера в домі віце-чемпіона світу Йосіпа Піваріча.

Томаш Кендзьора передає привіт з Таїланду. Вечірка в білому видалась ефектною, і польський захисник плавно перетворився на супермена.

У Тамаша Кадара свої танці. Угорець відривався під веселі мотиви ретро-дискотеки 60-х.

Андрій Ярмоленко не сумує через травму. Атмосферу свята передає його дружина Інна.

Сімейний чоловік Сідклей похвалився своїм "гаремом".

Бразильські мотиви продовжує Че Че зі своєю пристрасною коханою.

Сергій Рибалка з дружиною Маргаритою і донькою.

Колишній опорник Динамо і збірної Хорватії Огнєн Вукоєвіч з дружиною влаштували справжнє свято синові.

Микола Шапаренко зустрів 2019-й у компанії вихованців Динамо Лєднєва, Карася, Козака і Дубінчака, з якими грав у молодіжці.

Олег Гусєв з чарівною дружиною Марією і донечкою Олександрою, якій днями вже виповнилось 4 роки.

Колишній центрбек Динамо Александар Драговіч обрав елегантний стиль і позує зі своєю красунею.

Беньямін Вербіч з коханою потрапив у компанію партнерів по збірній Словенії, відвідавши модний ресторан у Парижі.

Бонус. Екс-динамівець, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко ще тиждень тому оригінально привітав усіх з Різдвом і Новим роком, весело відпочиваючи в Карибському морі.