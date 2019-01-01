Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік

Футболісти – теж люди, тому разом з усіма святкували настання нового, 2019 року. "Футбол 24" зібрав найкращі миттєвості святкувань відомих гравців.

2018 рік відійшов у історію. Він був насичений різноманітними подіями – для когось приємними, для когось не дуже. Втім, будь-які негаразди – не привід опускати голову, слід впевнено крокувати далі до своєї мети.

Так само і у футболі – настав 2019 рік, що обов'язково буде насичений різноманітними подіями, яких буде не менше, ніж у році 2018-му. А от як гравці та відомі у футболі люди зустрічали перший день Нового року – дивіться в нашому матеріалі.

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Руслан Маліновський разом з дружиною Роксаною відпочиває у Мексиці. Спеціальна шапка – неодмінний атрибут Нового року.

Інший наш "бельгієць" Роман Яремчук також у сімейному колі – із дружиною та собачкою. До подружжя Яремчуків приєднались Олександр Андрієвський з другою половинкою.

Екс-форвард Динамо Артем Мілевський святкував у Білорусі з чарівною дівчиною. Схоже, у Артема зав'язались серйозні стосунки, підписники форварда прямим текстом натякають на одруження.

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А перед цим Міля опублікував світлину із сестрою – тенісистка Ксенія Мілевська схожа на брата.

Форвард Динамо Владислав Супряга після шикарного відпочинку в Таїланді повернувся до України. 2019 рік молодий нападник зустрічав у компанії своєї дівчини.

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко опублікував миле фото з дружиною Маргаритою та дітьми. Сім'я Степаненків креативно підійшла до новорічного фото, так тримати!

Лідер Динамо Віктор Циганков, якого останнім часом знову почали сватати у інші клуби, схоже, святкував з друзями. Ви тільки гляньте на елегантний лук "динамівця".

Журналіст Ігор Циганик поділився традиційним новорічним фото.

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець – разом з чарівною дружиною Анною та дітьми.

Поміж інших футболістів суттєво виділяється Тайсон. Бразилець виклав не зовсім типове новорічне фото.

Легендарні італійці Франческо Тотті та Андреа Пірло – у колі сім'ї. Які ж дорослі у них діти – час просто невблаганний.

Лідер Борусії Д Марко Ройс, який веде свою команду до чемпіонства, не сидів вдома.

Володар "Золотого м'яча-2018" Лука Модріч – зразковий сім'янин.

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Так само як Ліонель Мессі. Втім, про це давно відомо.

А от Кріштіану Роналду попри всі чутки, не поспішає вести під вінець Джорджину Родрігес. Втім, це не заважає зірці Ювентуса разом з дівчиною та сином поїхати в Дубай, про що португалець відрапортував у соцмережах.

До слова, сама Джорджина також виклала спекотне фото з ОАЕ.

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