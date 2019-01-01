Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році

Авторитетний портал Tranfermarkt вкотре проаналізував футбольний ринок та визначив українських футболістів, які найбільше зросли у трансферній вартості за підсумками 2018-го року.

Одразу слід зазначити, що футболісти розміщені у рейтингу не за трансферною вартістю, а власне за динамікою зростання в ціні протягом 2018 року. Саме тому хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який подорожчав одразу на 11,5 млн євро, не став лідером рейтингу, а Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Марлос та Тарас Степаненко взагалі у нього не потрапили.

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Що стосується Владислава Супряги, який є найдорожчим українським форвардом, то на початку 2018 року Transfermarkt не оцінював нападника Динамо, тому з цієї причини він теж відсутній у рейтингу.

Одразу 4 гравці у рейтингу представляють Динамо. По одному футболісту делегували Шахтар, Манчестер Сіті, Леганес, Генк, Андерлехт та Карпати.

10. Володимир Шепелєв (Динамо, 21 рік, подорожчав у 2 рази)

На початку 2018 року хавбек оцінювався у 1,5 млн євро. Зараз його вартість складає 3 млн євро – за підсумками року Шепелєв подорожчав удвічі.

9. Євген Макаренко (Андерлехт, 27 років, подорожчав у 2,2 разу)

Рік тому екс-захисника Динамо оцінювали у 900 тисяч євро. Вдалий період у Кортрейку, перехід у Андерлехт та повернення у збірну України підвищили вартість Макаренка до 2 млн євро – в 2,2 рази.

8. Віктор Циганков (Динамо, 21 рік, подорожчав у 2,5 разу)

Лідер Динамо подорожчав одразу на 6 млн євро – з 4 до 10, тобто у 2,5 рази. Останнім часом активно лунає інформація про інтерес до Циганкова європейських клубів, які готові викласти за динамівця солідну суму. Динамо начебто вже відмовилось відпускати Циганкова за 20 млн євро.

7. Андрій Лунін (19 років, Леганес, подорожчав у 2,5 разу)

Екс-голкіпер Зорі виріс у ціні в 2,5 рази – з 2 до 5 млн євро. За минулий рік у кар'єрі українського воротаря трапились серйозні зміни – підписання контракт з Реалом та оренда у Леганес. Днями повідомлялось, що Лунін несподівано відмовився повертатись у Реал посеред сезону, мотивуючи це бажанням дограти чемпіонат у складі Леганеса.

6. Руслан Маліновський (Генк, 25 років, подорожчав у 2,6 разу)

Хавбек Генка у 2018 році став одним з лідерів як свого клубу, так і збірної України. За чутками, Маліновський вже зацікавив італійські клуби, які налаштовані підписати українця. За рік ціна Руслана зросла з 3,5 млн євро до 9 млн.

5. Микола Матвієнко (Шахтар, 22 роки, подорожчав у 2,8 разу)

22-річний захисник провів 2018 рік доволі впевнено, регулярно отримуючи ігрову практику як в складі Шахтаря, так і збірної України. Це відобразилось і на трансферній вартості Матвієнка, яка тепер складає 2,5 млн євро – рік тому було лише 900 тисяч.

4. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, 22 роки, подорожчав у 3,3 разу)

У 2018 році Зінченко в складі Манчестер Сіті виграв Кубок англійської ліги та АПЛ, а також отримав регулярне місце в складі збірної України. Попри постійні чутки про інтерес інших клубів, хавбек все ще залишається в команді Гвардіоли та періодично отримує ігрову практику. За рік Зінченко суттєво додав у ціні – з 4,5 млн одразу до 15.

До слова, в останньому матчі Манчестер Сіті Зінченко віддав першу гольову передачу в АПЛ.

3. Микита Бурда (Динамо, 23 роки, подорожчав у 5 разів)

23-річний центрбек нарешті подолав смугу невдач, головною причиною якої були постійні травми гравця. Бурда став одним з лідерів Динамо та отримав виклик у збірну України. Вдалий рік спричинив зростання трансферної вартості з 500 тисяч євро до 2,5 млн.

2. Микола Шапаренко (Динамо, 20 років, подорожчав у 5 разів)

Шапаренко стрімко увірвався в першу команду Динамо, проте згодом дещо здав та втратив місце у складі. Втім, під кінець року Микола знову засяяв, забивши кілька важливих голів.

За 2018 рік Шапаренко значно зріс у ціні – з 500 тисяч євро до 2,5 млн.

1. Мар'ян Швед (Карпати, 21 рік, подорожчав у 6,7 разу)

Номер один у рейтингу. Прогрес вінгера Карпат відзначили всі. Швед – один з найкращих бомбардирів чемпіонату України та беззаперечний лідер "левів". Вдалі виступи Мар'яна змусили Андрія Шевченка викликати карпатівця у збірну України та дати можливість дебютувати.

Вже зараз повідомляється про інтерес до Шведа кількох іноземних клубів. Від 300 тисяч євро до 2 млн у трансферній вартості – 2018 рік був найкращим в кар'єрі півзахисника.

Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-й