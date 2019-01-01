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Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФА

14:34 600 Читать на русском
Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФА
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Прес-служба УЄФА оприлюднила список 50 молодих гравців, які вже цього року можуть стати зірками європейського футболу. Серед найперспективніших опинилося три гравці збірної України.

Микола Шапаренко (Динамо): молодий плеймейкер забив розкішний гол в матчі Ліги Європи з Ренном і допоміг киянам посісти перше місце в групі. Провів в 2018-му чотири матчі за національну збірну.

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Віталій Миколенко (Динамо): лівий захисник витіснив зі стартового складу киян гравця збірної Хорватії Йосіпа Піваріча. У листопаді дебютував у складі дорослої збірної України.

Андрій Лунін (Реал): взятий в оренду у Реала воротар Леганеса має відмінну реакцію. Восени зіграв три поспіль сухих матчі за клуб і збірну.

Ознайомитися зі списком найкращих тінейджерів повністю можна на офіційному сайті УЄФА.

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