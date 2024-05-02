Барселона доводить до відчаю єдиного зимового новачка – він готовий остаточно порвати з клубом
Нападник Вітор Роке зовсім не так уявляв собі адаптацію в Барселоні.
У січні бразилець докладав величезних зусиль і погодився на меншу зарплату, щоб приєднатися саме до "кулес". Барселона повинна віддати Атлетіко Паранаенсе 30 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами.
Зірка Барселони міг стати партнером Кочергіна – чемпіон Польщі забракував джокера Хаві
Втім, Хаві не поспішає довіряти 19-річному Роке. Наразі форвард награв за Барсу близько 300 хвилин та відзначився 2 голами. В останніх трьох матчах "Тігрінью" взагалі не вилізав з лави запасних. У таборі гравця зростає невдовлення ситуацією, повідомляє інсайдер Адріан Санчес.
Барселона нібито готова віддати нападника в оренду, але Роке такий варіант не влаштовує. Бразилець буде вимагати повноцінного трансферу, якщо каталонський клуб не гарантує йому регулярну ігрову практику.
Санчо пів сезону маринували в МЮ – тепер він возить ПСЖ і повторює Мессі в Лізі чемпіонів