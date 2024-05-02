Нападник Вітор Роке зовсім не так уявляв собі адаптацію в Барселоні.

У січні бразилець докладав величезних зусиль і погодився на меншу зарплату, щоб приєднатися саме до "кулес". Барселона повинна віддати Атлетіко Паранаенсе 30 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами.

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Втім, Хаві не поспішає довіряти 19-річному Роке. Наразі форвард награв за Барсу близько 300 хвилин та відзначився 2 голами. В останніх трьох матчах "Тігрінью" взагалі не вилізав з лави запасних. У таборі гравця зростає невдовлення ситуацією, повідомляє інсайдер Адріан Санчес.

Барселона нібито готова віддати нападника в оренду, але Роке такий варіант не влаштовує. Бразилець буде вимагати повноцінного трансферу, якщо каталонський клуб не гарантує йому регулярну ігрову практику.

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