Мурієль офіційно перейшов з Севільї у Фіорентину

Нападник іспанської Севільї Луїс Мурієль став гравцем італійської Фіорентини.

Севілья та Фіорентина узгодили оренду 27-річного колумбійця до кінця сезону, повідомляє офіційний Твіттер іспанської команди.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головним претендентом на Мурієля був Мілан, проте форварда орендувала саме Фіорентина.

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У сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. В італійській першості він раніше грав за Удінезе, Лечче та Сампдорію.