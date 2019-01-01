Лестер мінімально здолав Евертон: 21 тур АПЛ, матчі вівторка

Україна — 16:00 749
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Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році
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Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФАЗбірна України — 14:34 596
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Роналду: Збірна України має амбіції зіграти на Євро-2020Євро-2020 — 13:40 1563
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"Роналду завадив трансферу Модріча, втрата Коутінью – найбільший провал": відверті зізнання спортивного директора ІнтераІталія — 13:00 1383
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Зінченко та Ярмоленко не потрапили у топ-100 найдорожчих гравців АПЛ – відразу чотири футболісти коштують 150 млн євроАнглія — 12:35 1493
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