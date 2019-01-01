Лестер мінімально здолав Евертон: 21 тур АПЛ, матчі вівторка

В матчі 21 туру АПЛ Лестер у важкому матчі здолав Евертон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур

Евертон – Лестер – 0:1

Гол: Варді, 58

Лестер у важкому матчі здолав Евертон. Єдиний гол в матчі на рахунку Варді в другому таймі, якому асистував Рікардо Перейра.

Лестер набрав 31 пункт і піднявся на 7 місце, Евертон з 27 очками залишився на 10 позиції.