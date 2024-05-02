"Лунін нічого не міг зробити у двох прощених голах. Удар Сане був дуже потужний. На мою думку, такий м’яч неможливо відбити. На початку гри він парирував удар того ж Сане, врятувавши команду. У повітрі Лунін виглядав добре. Це не той поєдинок, який він провів у Манчестері, але ставлю йому сімку", – поділився Мальдонадо на своєму YouTube-каналі Mundo Maldini.

Лунін близький до нового контракту з Реалом – The Athletic повідомив деталі

Цікаво, що Мануеля Нойєра журналіст оцінив у 8 балів. Вищі оцінки у складі Реала отримали Тоні Кроос, Вінісіус, Рюдігер та Начо. Перед поєдинком між Баварією та Реалом Мальдонадо при виборі між воротарями команд надав перевагу Мануелю Нойєру через невпевнену гру Андрія Луніна проти Барселони.

Нагадаємо, що Реал та Баварія розписали результативну нічию (2:2) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 8-го травня, початок о 22:00.

Анчелотті злий на Луніна, але не через пропущений гол – в Іспанії розкрили закулісся матчу з Баварією