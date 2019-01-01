Зінченко та Ярмоленко не потрапили у топ-100 найдорожчих гравців АПЛ – відразу чотири футболісти коштують 150 млн євро

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував оновлений рейтинг найдорожчих гравців АПЛ.
Відразу чотирьох футболістів оцінено в 150 млн євро: Мохамед Салах (Ліверпуль), Харрі Кейн (Тоттенхем), Еден Азар (Челсі) та Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті).
Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу
Також до топ-10 потрапили: Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, 120 млн), Лерой Сане(Манчестер Сіті, 100), Деле Аллі (Тоттенхем, 100), Н'Голо Канте (Челсі, 100), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, 85), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 80).
Українці Олександр Зінченко, трансферна вартість якого складає 15 млн євро, та Андрій Ярмоленко (20 млн) до першої сотні рейтингу не потрапили.
Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рік