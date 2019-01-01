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Зінченко та Ярмоленко не потрапили у топ-100 найдорожчих гравців АПЛ – відразу чотири футболісти коштують 150 млн євро

12:35 0 Читать на русском
Зінченко та Ярмоленко не потрапили у топ-100 найдорожчих гравців АПЛ – відразу чотири футболісти коштують 150 млн євро
Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко / фото Павла Кубанова

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував оновлений рейтинг найдорожчих гравців АПЛ.

Відразу чотирьох футболістів оцінено в 150 млн євро: Мохамед Салах (Ліверпуль), Харрі Кейн (Тоттенхем), Еден Азар (Челсі) та Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті).

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Також до топ-10 потрапили: Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, 120 млн), Лерой Сане(Манчестер Сіті, 100), Деле Аллі (Тоттенхем, 100), Н'Голо Канте (Челсі, 100), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, 85), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 80).

Українці Олександр Зінченко, трансферна вартість якого складає 15 млн євро, та Андрій Ярмоленко (20 млн) до першої сотні рейтингу не потрапили.

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