Ліга чемпіонів

Андрій Лунін подарував Манчестер Сіті гол на другій хвилині чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Українець пропустив ще два шедеври, але Реал врятував нічию завдяки бразильському трюку Анчелотті.

Арсенал розписав ефектну нічию з Баварією у паралельному матчі 1/4 фіналу. Олександр Зінченко вийшов по перерві та змінив хід гри.

Україна

Зоря зіграла внічию з СК Дніпро-1 – луганці оформили камбек, Кирюханцев забив шедевр, Піхальонок і Сарапій травмувались. Полісся оголосило про призначення спортивного директора, який працював в легендарному клубі УПЛ. Десна може повернутися в український футбол.

Європа

Артем Довбик повідомив Жироні плани щодо свого майбутнього – наразі в українця лише одна вимога. Челсі знайшов Михайлу Мудрику нового конкурента. Ліверпуль досягнув принципової домовленості з наступником Клоппа.