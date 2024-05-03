"Не знаю, як вам відповісти на це питання... Коли ти разом з президентом клубу вибудовував цю команду з самого низу і дійшов з нею до єврокубкових поєдинків, то це завжди залишає особливий слід і відповідне ставлення закарбовується надовго.

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Якби надійшла пропозиція із Колоса, то, швидше за все, мабуть, повернувся б. Адже це своє, рідне... Людина так влаштована, що їй завжди хочеться повернутися до рідної домівки – туди, де народився чи виріс. І я – не виняток", – сказав Костишин у коментарі Sport.ua.

Нині у Колосі серйозні зміни – виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Поздєєв, який замінив звільненого через слабкі результати Ярослава Вишняка.

Нагадаємо, Костишин очолював ковалівський клуб з 2015-го до 2021-го рр. Згодом був казахський Аксу, який він покинув у квітні 2023 року і з цього часу залишається без роботи. До слова, 47-річного фахівця помітили на трибунах під час матчу 26-го туру УПЛ між Колосом і Олександрією (0:0).

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