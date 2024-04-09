СК Дніпро-1 і Зоря у матчі 23-го туру УПЛ 2023/24 переможця не визначили (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Для СК Дніпро-1 матч почався із серйозної втрати. Вже на 3-й хвилині зашкутильгав і присів на газон Піхальонок, якого довелося замінити на Очеретька. Це був не останній кадровий удар по команді: в середині другого тайму довелося замінити й Сарапія – Едуард ушкодив гомілкостоп ще на 1-й хвилині, однак протягнув на полі аж до 73-ї.

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Ініціативою до перерви володіли господарі, однак небезпечних епізодів виникало небагато. До 25-ї хвилини пригадується тільки вривання Гуцуляка на правий край штрафного, коли той хитнув Боля й пробив по центру. Сапутін спіймав м'яч.

Зоря відповіла дальнім пострілом Башіча у дев'ятку, однак Волинець парирував. Цей момент став єдиним для луганців у першому таймі.

удар балканського козака в білому pic.twitter.com/TjTJ44fNl4 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 9, 2024

А от СК Дніпро-1 мав ще мінімум дві нагоди для взяття воріт. Так, на 33-й хвилині "спортклубівці" вискочили у контратаку 4-в-3, у завершенні якої Очеретько прострілював вздовж воротарського – на замиканні нікого не опинилось.

На 42-й ефектна комбінація на правому фланзі завершилась проникним пасом, внаслідок якого Гуцуляк увірвався на край штрафного – і знову Олексій провалив завершення, покотивши м'яч у руки Сапутіну. Зрештою, футболісти відправились відпочивати за нулів на табло, завдавши по 3 удари по воротах.

Попри відсутність голів, Руслан Ротань у VIP-ложі мав хороший настрій. Головний тренер Олександрії та олімпійської збірної приїхав на благодійний турнір.

Усе найцікавіше команди залишили на другий тайм. Події у ньому розвивались стрімко – за перші дев'ять хвилин по перерві було забито аж три голи! Рахунок було відкрито вже на 48-й хвилині, коли СК Дніпро-1 заробив штрафний.

Мірошніченко виконав подачу на дальню стійку, Адамюк замкнув ударом головою в ближню дев'ятку, а Сапутін парирував. Сваток тут же зіграв на добиванні. 1:0! А ще за чотири хвилини господарі подвоїли свою перевагу внаслідок навісу Рубчинського з кутового – Гуцуляк же з ближньої стійки нарешті прошив Сапутіна. 2:0!

Втім, Зоря не здалася. Вже на 55-й хвилині відставання у рахунку скоротив Кирюханцев, який оформив міні-шедевр. Фулбек відгукнувся на закидання з глибини, а Адамюк у спробі перехопити його у штрафному вдало підбив м'яч на ногу супернику. Ігор в цю ж мить побачив, що Волинець вийшов з воріт – і перекинув його у дотик. 2:1!

Перший гол козаків у білому pic.twitter.com/cl2JCZrvRy — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 9, 2024

Зоря не цьому не спинилась. Всього за хвилину господарі могли пропускати вдруге внаслідок подачі Яцика на дальню стійку. Горбач спокійно замкнув головою, але Волинець парирував. На 58-й хвилині Яцик не дотягнувся до подачі в центр карного майданчика, а на 61-й з дистанції бахнув Чурко – Волинець відбив перед собою.

Зрештою, на 62-й хвилині рахунок зрівнявся. Антюх завдяки стіночці з Вантухом втік від Лєднєва по лівому флангу й виконав крос на лінію воротарського, куди прибіг Горбач. За Ігорем не встиг Сарапій, дозволивши пробити головою у падінні – точно в правий нижній. 2:2!

Другий гол козаків у білому pic.twitter.com/zqcl6RTU9L — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 9, 2024

Після цього команди взяли деяку паузу в активності. Наступного розміну моментами довелося чекати до 70-ї хвилини, коли Горбач відкрився між лініями й дав передачу на хід Яцику. Олександр на лінії штрафного хитнув Адамюка й пробив у дальній нижній – Волинець спіймав м'яч.

СК Дніпро-1 відповів рівно за хвилину. Гуцуляк скинув закидання із глибини за спину центрбекам, а Лєднєв підхопив м'яч та увірвався у штрафний. В останню мить Боль встиг накрити удар Богдана. Відскок залишився за господарями – Горбунов підхопив м'яч у районі півкола й зарядив у дальню дев'ятку, змусивши Сапутіна виконувати фантастичний сейв!

А далі гру зупинила повітряна тривога, яка тривала 40 хвилин. За мірилами останніх матчів на "Дніпро Арені" це не так і багато. Команди повернулись на поле, відіграли 10 хвилин – і відправились у сховище вдруге. Знову тривога, знову 40 хвилин. Матч, який стартував о 13:07, відновився о 16:25.

І практично одразу СК Дніпро-1 міг забивати переможний гол. Після подачі зі стандарту пішла скидка на дальню стійку, куди одночасно прибігли Очеретько й Третьяков. Останній перебував у кращій позиції для удару, однак Очеретько був першим – і не влучив по м'ячу! А потім сфера пройшла поміж ніг Максиму.

Як не забили жовто-чорні pic.twitter.com/pztENcriUo — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 9, 2024

Більше моментів команди не створювали. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. СК Дніпро-1 набрав 43 очки, залишившись на четвертій позиції з відставанням у два бали від Динамо. Зоря ж відірвалася від зони вильоту на чотири пункти.

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