Арсенал і Баварія у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 сильнішого не визначили (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Обережний вибір Артети

Мікель Артета не здивував стартовим складом. Інтрига крутилася лишень навколо позиції лівого захисника. Арсенал міг би отримати більше контролю із Зінченко у старті, але кидати українця під грандіозних вінгерів Баварії було страшно. Ківіор і Томіясу виглядали обережнішим варіантом, але тоді б довелося жертвувати ефективністю просувань.

Тренерський штаб господарів зробив ставку на Ківіора. Йому випало зіграти проти Сане – участь Лероя у зустрічі залишалася підпитанням, однак він таки встиг відновитись. Як і Нойєр з Команом, от тільки француза притримали на лавці. Kicker писав, що за такого розкладу в основі вийде Мюллер, але його місце на полі зайняв Мусіала.

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Арсенал ледь не зніс Баварію на старті

"Каноніри" не стали відмовлятись від своєї звичайної тактики, накривши мюнхенців інтенсивним пресингом 1-в-1. Тиск вилився у жовту картку для Девіса вже на 10-й хвилині, причому Альфонсо пропустить матч-відповідь. Рахунок же можна було відкривати на цій же хвилині внаслідок пострілу Мартінеллі метрів з 23-х – м'яч пролетів поруч з правою стійкою!

Зрештою, Арсенал досягнув успіху на 12-й хвилині. Сака отримав закидання від Едегора й спробував переграти Девіса, але не вийшло. М'яч тут підхопив Хаверц, який скинув його Вайту – Бен же одразу дав пас у штрафний, куди вже увірвався Сака. Букайо прийняв і з лівої закрутив під дальню стійку. 0:1!

Одразу після цього північні лондонці мали подвоювати перевагу. Едегор знову виконав закидання з глибини, м'яч винесли на лінію півкола, а там першим на підбиранні опинився Хаврец. Кай моментально віддав проникний пас, організувавши Вайту вихід сам-на-сам – втім, Бен пробив прямо у Нойєра!

Баварія обрала стиль Полісся. Арсенал відскочив.

Навіть на стартовій 15-хвилинці статистика команда була рівною, за винятком ударів (3:0). Наприклад, за вриваннями у фінальну третину було 17:16, а за дотиками у штрафному – 3:3. Підопічні Мікеля Артети просто діяли динамічніше й інтенсивно пресингували, змушуючи Нойєра лупити по аутах. Та і при зламі середнього блоку були цікаві ідеї з опусканням Едегора в глибину.

Мюнхенці ж приїхали за контратаками. У позиційному наступі вони взагалі нічого не запропонували, а від пресингу показово відмовились. Томас Тухель свідомо затягував Арсенал на власну половину, аби однією-двома передачами виводити вінгерів на простір. Банально й нудно, як для команди з такими можливостями – але дана тактика працювала, як годинник.

Всього за три хвилини після пропущеного гола Баварія відігралась. Все почалося з простого виносу під тиском, коли господарі майже всією командою залізли на чужу третину. Позаду залишались тільки два центрбеки й Кейн, а винос полетів абикуди – Габріел підхопив м'яч і скинув його Ківіору. Втім, поляк махнув повз м'яч.

Миттєве покарання: Горецка обігнав Райса й отримав передачу від Сане на хід, одразу ж викотивши проникний пас Гнабрі – а Серж спокійно прошив Райю. 1:1! Арсенал тут же відповів атакою великими силами із ударом Сака з меж штрафного, однак його встигли накрити.

Ща за шість хвилин Кейн помітив простір за Ківіором і закинув туди черпачок, але Сане трішечки не встиг до м'яча. На 31-й же Лерой просто підхопив м'яч на фланзі та почав діагональне зміщення до карного майданчика, заодно перегравши кількох опонентів – там його збив Саліба. Пенальті, Кейн, 1:2!

На 37-й хвилині все могло і завершитись. Арсенал знову втягнувся й втратив м'яч, а Мусіала однією передачею запустив Сане на рандеву з голкіпером. Лерой пробіг метрів 40 із Вайтом на хвості, однак прямо перед ударом Бен встиг його накрити!

Арсенал за цей час мав тільки кілька небезпечних стандартів. Конкретикою завершився тільки один (Габріел пробивав головою повз дальню стійку, але мінімум два рази у воротарському майданчику починалася панічна метушня. Зрештою, свисток арбітра відправив команди на перерву за рахунку 1:2.

Мікель Артета пішов на ризик, випустивши Зінченка. Олександр повністю виправдав довіру

Ківіора вирішили замінити по перерві. Проблема полягала не тільки в пропущених голах, а і в загальному дисбалансі гри Арсенала. "Каноніри" завжди тяжіють вправо, адже там взаємодіють Сака й Едегор, але 15% атак через лівий край – це занадто. Навіть якщо на цьому фланзі оборонний Ківіор грає проти натхненного Сане.

Мікель Артета кинув у бій Зінченка. Це був страшенний ризик, але логіка була зрозумілою. Арсенал мав покращити контроль і стати більш варіативним у атаці (до перерви взагалі не було розрізних передач у центрі), а Сане обігруватиме півкоманди що з Ківіором, що без нього.

На практиці все вийшло складніше. Контролю в Арсеналу не стало більше – статистика по всіх показниках трималась у тих же пропорціях, що і до перерви. Малюнок гри загалом теж особливо не змінився. "Каноніри" тримали територіальну перевагу, а "рекордмайстер" відповідав контратаками. Причому по перерві Мюнхен суттєво покращив свою роботу по нічийних м'ячах.

У такому малюнку гри несподівано круто проявив себе Зінченко. По-перше, українець дуже переконливо виглядав у обороні, вигравши 4 із 7 єдиноборств на землі і тріумфувавши у 3-х спробах переграти себе на дриблінгу з 5-ти. Їх було більше, але Сашко вміло пласувався, сповільнював партнера й не хитався, виграючи час для повернення партнерам. Як наслідок, жодного моменту з правого флангу у Баварії по перерві не було.

По-друге, Олександр видав блискучу пасову роботу. 35 із 39-ти його пасів виявились точними. Декілька із них відрізали лінії Баварії у центрі поля, ще декілька своєчасно пішло на хід. Причому Сашко був всюдисущим, не боячись заходити навіть у правий напівфланг – і він всюди був корисним.

Адекватного рішення щодо фактора Зінченка мюнхенці так і не знайшли. Арсенал із появою українця став іншим – не набагато кращим, але значно спокійнішим і збалансованішим. Команда почала користуватись своїм потужним володінням.

Другий тайм – нудьга, але виграти могли обидві команди.

Моментів, на жаль, такий футбол не приносив. Арсенал взагалі провів лишень три удари по перерві, а вісім пострілів Баварії не дотягнули навіть до одного очікуваного гола. Лишень наприкінці зустрічі стало спекотно.

Спочатку Арсенал зрівняв рахунок. Спрацювала заміна Мікеля Артети – Троссар замінив неефективного Мартінеллі, замість Жоржінью вийшов Жезус, а опорну зону освіжив Парті. На 76-й хвилині Леандро зайшов на правий напівфланг, де спільними зусиллями із Жезусом допоміг відібрати м'яч, після чого відкрився під пас на лінію штрафного. Бельгієць одразу ж пробив у дальній кут. 2:2!

У компенсований же час стався розмін. Спочатку Коман прийняв передачу від Мусіала й з гострого кута поцілив у ближню ліву стійку, а потім Сака прорвався у штрафний на рандеву з Нойєром. Букайо хитнув Мануеля й впав після контакту з ногою голкіпера – втім, повтор показав, що вінгер сам шукав контакту. І це було занадто явно.

Пенальті не призначили, зате дали фінальний свисток. 2:2 у Північному Лондоні. Доля півфінальної путівки вирішиться на Альянц Арені.

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