Лига чемпионов

Андрей Лунин подарил Манчестер Сити гол на второй минуте четвертьфинала Лиги чемпионов. Украинец пропустил еще два шедевра, но Реал спас ничью благодаря бразильскому трюку Анчелотти.

Арсенал расписал эффектную ничью с Баварией в параллельном матче 1/4 финала. Александр Зинченко вышел после перерыва и изменил ход игры.

Украина

Заря сыграла вничью с СК Днепр-1 – луганчане оформили камбэк, Кирюханцев забил шедевр, Пихаленок и Сарапий травмировались. Полесье объявило о назначении спортивного директора, который работал в легендарном клубе УПЛ. Десна может вернуться в украинский футбол.

Европа

Артем Довбик сообщил Жироне планы относительно своего будущего – пока у украинца лишь одно требование. Челси нашел Михаилу Мудрику нового конкурента. Ливерпуль достиг принципиальной договоренности с преемником Клоппа.