Новим виконувачем обов'язків спортивного директора Полісся став Даріо Друді, повідомляє офіційний сайт житомирців.

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Володимир Тесля, який раніше обіймав цю посаду, призначений віце-президентом "зелено-жовтих".

Пріоритетними напрямками в роботі 36-річного аргентинця будуть залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу для створення атакувальної швидкої вертикальної моделі ведення гри. Натомість Тесля відповідатиме за операційну діяльність та стратегічний розвиток команди.

Нагадаємо, Друді не новачок в українському футболі. Він розпочинав скаутом в іспанському Вільяреалі у 2011 році. Через 5 років Даріо вперше приїхав в Україну, очоливши кропивницьку Зірку (у статусі в. о.). Згодом перебрався у Карпати, де в сезоні 2017/18 встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі "зелено-білих".

У жовтні 2018-го працевлаштувався у єгипетському Пірамідсі спочатку асистентом тренера, а згодом спортивним директором. З серпня 2019 року працював на аналогічній посаді в іспанській Альмерії.

Нагадаємо, Полісся після 23-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, набравши 36 очок.

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