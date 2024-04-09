Ще один клуб, який припинив виступи після початку повномасштабного вторгнення, може відновитися.

Йдеться про Десну. Чернігівський клуб грав у УПЛ, але розраховувати на появу відразу в еліті не варто. Телеграм-канал "Футбол з вертольоту", повідомляє, що назву видозмінять, на кшталт Металіста 1925 чи щось подібне, щоб уникнути старих боргів.

"Підґрунтя є": інвестор відомого клубу – про повернення на футбольну мапу України

Втім очікується, що в клубі працюватимуть усім знайомі фахівці – спортивний директор Десни Вадим Мельника, а також культовий для Чернігова тренер Олександр Рябоконь.

До слова, Мельник вже встиг прокоментувати інформацію про повернення Десни в коментарі для видання Український футбол. "Поки що все це на рівні розмов. Чесно кажучи, зарано про щось говорити. Думаю, конкретика буде десь за місяць", – сказав функціонер.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій