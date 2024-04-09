Керівництво "синіх" намагається посилити свій склад і вже працює над літніми трансферами. Новою ціллю Челсі став вінгер Атлетіка Ніко Вільямс.

Українці підірвали АПЛ: Зінченко розпалив полеміку, Ярмолюк став між партнерами, а Мудрику таке навіть не снилося

Як повідомляє Football Insider, лондонці тривалий час стежили за виступами 21-річного гравця і вражені його здібностями. В угоді Ніко передбачена клаусула у розмірі 50 мільйонів євро (43 мільйони фунтів), а його контракт закінчується влітку 2027 року.

У поточному сезоні Вільямс зіграв за Атлетік у 30 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів та 14 результативних передач. Нещодавно Ніко у складі своєї команди здобув Кубок Іспанії.

Нагадаємо, що 21-річний нападник, якщо перейде в Челсі, стане прямим конкурентом Михайла Мудрика, оскільки обидва переважно грають зліва на фланзі.

Атлетік виграв Кубок Іспанії вперше за 40 років, здолавши Мальорку в серії пенальті