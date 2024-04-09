Мадридський Реал розписав нічию (3:3) з Манчестер Сіті у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2023/24. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал і Манчестер Сіті зустрічалися у півфіналах двох попередніх ЛЧ. Суперники почергово вибили один одного і взяли по трофею. Нинішнє протистояння також вважається достроковим фіналом. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про елітний матч 1/4 Ліги чемпіонів.

Неприємний фейл Луніна

Реал мав перевагу у підготовці – 9 вільних днів, протягом яких Сіті довелося зіграти два додаткові матчі. До того ж Пеп Гвардіола втратив капітана Вокера, а перед матчем занедужав де Брюйне. Багато аргументів на користь Мадрида, але старт залишився за гостями.

Розпочалося все з жовтої для Чуамені, який вийшов прикривати дірку в центрі оборони. Француз отримав попередження за фол проти Гріліша та заробив дискваліфікацію на матч-відповідь. І з цього ж штрафного на другій хвилині Манчестер Сіті відкрив рахунок.

Лунін подарував Манчестер Сіті гол на другій хвилині чвертьфіналу Ліги чемпіонів

На жаль, провинився Лунін. Український воротар не виставив стінку та проґавив удар Сілви у ближній кут. Така помилка у статусному поєдинку може вплинути на перспективи Андрія. Надійність у ключовий момент – найважливіше у Мадриді.

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Анчелотті придумав бразильський трюк

Реал миттєво відповів. І навіть не одним голом. Відігралися "вершкові" завдяки випадку: Камавінга пробив здалеку, а м'яч рикошетом від Діаша залетів у сітку. Типовий Мадрид – гол з нічого. Однак про другий гол так не скажеш.

Анчелотті перехитрив Гвардіолу позиціями атакувальних гравців. Беллінгем, Вінісіус і Родріго розташовувалися не звичним трикутником, а зовсім інакше. Зліва вийшов Родріго, а Віні грав на вістрі атаки з активними зміщеннями на допомогу земляку. Бразильці порвали правий фланг Сіті простими перепасовками та ривками у вільні зони.

Гості не встигали за їхньою швидкістю – Аканджі губився, а Стоунз не міг страхувати. Вінісіус і Родріго регулярно знаходили ударні позиції. 4 моменти з тієї зони за перший тайм. Серед них гол – Віні з власної половини кинув на хід Родріго, а той майстерно розібрався перед воротами. Зразкова контратака. І таких було кілька.

Провал опорної Реала з шедеврами

Манчестер Сіті багато контролював м'яч, проте першу годину атакував занадто академічно. Традиційні розіграші Гвардіоли з намаганнями зайти у штрафний майданчик впиралися у спокійну оборону Реала, а Рюдігер перекушував всі паси на Холанда. Відчувалася відсутність де Брюйне.

Лідерство взяв на себе Фоден. Філ почав пристрілюватися з лінії штрафного: перший удар – заблокували, другий удар – в руки Луніну, третій удар – ідеальний гол в "дев'ятку". Момент фантастичної краси та точності.

Опорна зона Мадрида не витримала тиску. Пішли провали. Камавінга втрачав позицію, Кроос втомився. У середині другого тайму Манчестер Сіті за двадцять хвилин завдав сім ударів з "14 зони". Діркою скористався навіть Гвардіол. Хорват правою ногою пульнув у дальній кут без шансів для Луніна.

Реал був би не Реалом, якби програв таку битву. "Вершкові" підсіли, але ще раз засяяли геніальністю. Вальверде ударом у дотик прийняв пас Вінісіуса та поклав м'яч у кут. Неймовірна нічия. Все вирішиться у матчі-відповіді 14 квітня в Манчестері.

Лунін класно пасує, але оцінки низькі

Лунін в чисту виграв конкуренцію в Кепи, скористався травмами Куртуа, забронював собі місце в основі до кінця сезону та отримав пропозицію нового контракту. Все шикарно, а тут чвертьфінал Ліги чемпіонів розпочинається з жаху. Голкіпер міг поплисти...

Але зберіг концентрацію і вже в наступній атаці парирував удар Холанда з гострого кута. У другому таймі українець взяв нескладні постріли Фодена та Сілви, а врятувати від двох наступних голів не було жодних шансів.

Андрія потрібно хвалити за гру ногами. Він допомагав команді розбивати пресинг "містян" класними дальніми передачами, особливо на Карвахаля. Втім, з трьома пропущеними хороших оцінок від статистичних порталів чекати не варто: SofaScore – 6, WhoScored – 5.5, FotMob – 5.2.