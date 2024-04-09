Минулого літа Довбик перебрався до Іспанії із СК Дніпро-1. Артем дуже швидко адаптувався і став однією з головних зірок команди. Клаусула в контракті форварда становить лише 30 млн євро, що робить його трансфер привабливим для багатьох клубів.

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Однак українець не схильний ухвалювати радикальні рішення. El Gol Digital стверджує, що наразі Довбик повідомив своєму клубу лише одне своє бажання на наступний сезон. Він хоче грати в Лізі чемпіонів. Це може означати як перехід у клуб, який кваліфікується в ЛЧ, так і ще один сезон в Жироні, яка також має всі шанси вперше в історії зіграти в цьому турнірі.

Нагадаємо, форвард збірної України у поточній кампанії провів 28 матчів за Жирону в рамках іспанської Ла Ліги. Цього Довбику вистачило, щоб забити 16 голів та віддати 5 результативних передач.

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