Наставник мерсисайдців Юрген Клопп оголосив, що після завершення сезону 2023/24 покине команду. Керівництво Ліверпуля вже визначилося з головним кандидатом на заміну німцю.

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Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, у Рубена Аморіма є усна принципова угода з мерсисайдцями. Наставник Спортінга бажає приєднатися до Ліверпуля у наступному сезоні. Його угода з англійським клубом може бути розрахована до 2027 року. Зазначається, що зі Спортінгом вже ще йдуть перемовини і вони далекі від завершальної стадії.

Раніше повідомлялось, що в контракті 39-річного фахівця передбачена клаусула, яка становить 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Його чинна угода закінчується у 2026 році. Лісабонський клуб під керівництвом фахівця здобув титул чемпіона Португалії в сезоні 2020/21, а також двічі вигравав Кубок португальської ліги.

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