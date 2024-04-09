У першому матчі 1/4 фіналу найпрестижнішого євротурніру Реал на своєму полі приймає Манчестер Сіті. Дивіться відео пропущеного гола Андрієм Луніним у цій новині на "Футбол 24".

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у старті Реала на чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. І вже на 2-й хвилині змушений був витягати м'яч з сітки.

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Гості заробили штрафний на лівому фланзі і до м'яча підійшов Бернарду Сілва. Всі чекали навісу у воротарський майданчик, тоді як португалець вирішив пробити у ближній кут. Лунін проспав момент і банально не встиг зреагувати на постріл – його стрибок не допоміг завадити голу.