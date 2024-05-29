Сьогодні житомиряни оголосили, що 36-річний воротар покинув команду вільним агентом. Сам Бойко жодних заяв про свої плани не робив.

Полісся офіційно припинило співпрацю з Бойком – фіналіст Ліги Європи був найкращим гравцем команди в минулому році

За інформацією Sport Arena, у запрошенні Дениса вже зацікавлені три клуби УПЛ. Однак джерело розкрило лише два з них. Це Карпати, які тільки-но вийшли в еліту, та Колос. До речі, ковалівцям справді потрібен новий голкіпер, адже Шахтар купує Кіріла Фесюна.

Зауважимо, що Денис Бойко відіграв у складі Полісся лише один сезон – 2023/24. Досвідчений голкіпер встиг провести 24 матчі у всіх турнірах, вісім з яких завершив без пропущених м'ячів.

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